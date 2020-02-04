Хабенский стал послом Евро-2020

Народный артист России, основатель фонда помощи детям с опухолями мозга Константин Хабенский стал послом чемпионата Европы по футболу-2020 по социальным программам. Об этом во вторник, 4 февраля, рассказал гендиректор оргкомитета в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

Ранее в этот же день Сорокин, Хабенский и талисман чепионата Скиллзи навестили пациентов клиники НИИ детской онкологии им. Р.М. Горбачевой, передает «РИА Новости». Они провели для детей футбольную викторину, вручили памятные подарки и показали им фильм о путешествии Скиллзи по Санкт-Петербургу.

17 января Сорокин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по отстранению России от международных соревнований не окажет никакого влияния на подготовку и проведение матчей Евро-2020 в России. По его словам, это даже не является предметом обсуждения, так как в заявлении WADA прямо говорилось, что чемпионат не входит в список соревнований, на которые распространяются ограничения.

В финальном турнире чемпионата Европы-2020 в июне сборная России сыграет с Бельгией и Финляндией в Санкт-Петербурге и Данией в Копенгагене. В марте и июне у национальной команды запланированы четыре контрольные встречи — со Швецией, Молдавией, Польшей и Сербией.

Источник: Газета Известия