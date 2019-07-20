Хакеры раскрыли тайного подрядчика российских спецслужб

Хакеры взломали серверы IT-компании «Сайтэк», которая выполняла как минимум 20 непубличных проектов для российских спецслужб и ведомств. Взлом произошел в июле, сообщает «Русская служба Би-би-си», в распоряжении которой оказалась часть документов компании.

Большинство проектов «Сайтэк» выполняла по заказу воинской части №71330. Эксперты Международного центра обороны и безопасности в Таллине считают, что эта часть входит в состав 16-го управления ФСБ России, которое занимается радиоэлектронной разведкой. Также заказчиком выступал научно-исследовательский институт «Квант», который находится в ведении ФСБ.

В 2012 году «Сайтэк» разработала программный комплекс «Наутилус-С», который предназначен для деанонимизации пользователей браузера Tor. В него входил как минимум один подставной узел, с помощью которого можно было подменять трафик. В документах указано, что одной из целей создания программы было составление «базы данных о пользователях и компьютерах, активно использующих Tor-сети».

Источник: Лента.Ру