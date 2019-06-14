Хам из Tinder назвал девушку толстой и поплатился

Парень из Tinder по имени Мэтт нарвался на критику пользователей из-за того, что грубо ответил девушке Эмили Лэнгстон (Emily Langston), с которой у него завязалась переписка. Она опубликовала скриншоты в Twitter и нашла поддержку.

Мэтт начал общение с фразы: «Завидую твоему сердцу. Оно бьется внутри тебя, а я нет». Девушка не оценила такие слова, после чего парень обозвал ее. Затем он внезапно извинился за оскорбление, однако как только разглядел Лэнгстон в полный рост, назвал ее толстой и предположил, что она любит есть десерты.

Пользователи Twitter не одобрили такого поведения. «Извиняюсь от лица всех парней по имени Мэтт», — написал юзер Matt Hawes. «Отвратительно», — охарактеризовала поведение парня пользовательница с ником Danhi. «Я сначала увидел только первое предложение, и оно показалось мне забавным, а потом увидел остальное. Зачем такие люди вообще пристают к другим?» — задавался вопросом David Sullivan.

В начале июня 2019 года встреча с парнем из Tinder закончилась для британки Эми Шарп бегством со свидания. Она не ожидала, что на первую встречу с молодым человеком придут сразу несколько мужчин.

Источник: Лента.Ру