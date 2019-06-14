Хам из Tinder назвал девушку толстой и поплатился

14 июня 2019     38
Хам из Tinder назвал девушку толстой и поплатился

Парень из Tinder по имени Мэтт нарвался на критику пользователей из-за того, что грубо ответил девушке Эмили Лэнгстон (Emily Langston), с которой у него завязалась переписка. Она опубликовала скриншоты в Twitter и нашла поддержку.

Мэтт начал общение с фразы: «Завидую твоему сердцу. Оно бьется внутри тебя, а я нет». Девушка не оценила такие слова, после чего парень обозвал ее. Затем он внезапно извинился за оскорбление, однако как только разглядел Лэнгстон в полный рост, назвал ее толстой и предположил, что она любит есть десерты.

Пользователи Twitter не одобрили такого поведения. «Извиняюсь от лица всех парней по имени Мэтт», — написал юзер Matt Hawes. «Отвратительно», — охарактеризовала поведение парня пользовательница с ником Danhi. «Я сначала увидел только первое предложение, и оно показалось мне забавным, а потом увидел остальное. Зачем такие люди вообще пристают к другим?» — задавался вопросом David Sullivan.

В начале июня 2019 года встреча с парнем из Tinder закончилась для британки Эми Шарп бегством со свидания. Она не ожидала, что на первую встречу с молодым человеком придут сразу несколько мужчин.

Источник: Лента.Ру

Сейчас читают:

Антирейтинг политических партий в Севастополе возглавляет «Партия дела»
Антирейтинг политических партий в Севастополе возглавляет «Партия дела»

Об этом свидетельствуют результаты опроса проведенного журналистами “ИНФОРМЕРа”. Смотрите видеоряд опроса: [embedded content] Источник: Портал Информер


Севастопольский депутат А
Севастопольский депутат А.Чалый напрашивается на встречу с руководством Крыма?

Как стало известно политотделу «ИНФОРМЕРа» от нескольких хорошо осведомлённых источников, бизнесмен Алексей Чалый проводит активные переговоры с целью организации личной встречи с руководством Республики …


Провокацию в Керченском проливе должен рассматривать Общественный международный трибунал
Провокацию в Керченском проливе должен рассматривать Общественный международный трибунал

С таким заявлением выступил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов. По …


Хам из Tinder назвал девушку толстой и поплатился
Хам из Tinder назвал девушку толстой и поплатился

Парень из Tinder по имени Мэтт нарвался на критику пользователей из-за того, что грубо ответил девушке Эмили Лэнгстон (Emily Langston), …


В Иране назвали безосновательными обвинения США в инциденте с танкерами
В Иране назвали безосновательными обвинения США в инциденте с танкерами

В МИД Ирана назвали безосновательными обвинения со стороны Соединенных Штатов в причастности к инциденту с танкерами в Оманском заливе. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты