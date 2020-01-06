Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения

6 января 2020     10
Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения

Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения в сексуальных преступлениях. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что ранее на рассмотрении находилось восемь дел. Однако в понедельник, 6 января, стало известно о новом обвинительном заключении. Его обнародовали через несколько часов после того, как Вайнштейн пришел на первое заседание по своему делу в суд Нью-Йорка.

Новые обвинения против продюсера связаны с тремя насильственными преступлениями против двух женщин, которые были совершены в 2013 году.

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00:01 — 16 ноября 2018

Харви Вайнштейн — сооснователь и бывший сопредседатель кинокомпаний Miramax и Weinstein Co. В мае 2018-го он сдался полиции и был отпущен на свободу под залог в миллион долларов. Об изнасиловании продюсером рассказывали по меньшей мере восемь женщин, более 80 заявили о сексуальных домогательствах с его стороны.

12 декабря стало известно, что Вайнштейн и правление его обанкротившейся киностудии урегулировали вне суда конфликты более чем с 30 предполагаемыми жертвами. Всего обвинителям выплатят 25 миллионов долларов. 18 из них разделят 6,2 миллиона, остальные 18,5 миллиона достанутся истцам, подавшим групповой иск. Предполагаемые жертвы продюсера согласились взять у него деньги и отказаться от обвинений в домогательствах или изнасилованиях в его адрес.

Источник: Лента.Ру

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