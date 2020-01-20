Хафтар и Саррадж выразили готовность решить проблему нефти в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и глава правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж планируют решить проблему нефтяной отрасли.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его словам, в контактах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель «обе стороны пояснили, что в целом готовы найти решение».

19 января в ведомстве федерального канцлера ФРГ в Берлине открылась международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии. Она продолжалась около пяти часов, передает ТАСС.

В ней приняли участие госсекретарь США Майк Помпео, президент России Владимир Путин, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и французский лидер Эммануэль Макрон.

Кроме того, присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также представители Италии, Китая, ОАЭ, Египта и Алжира.

И.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в итоге был согласован документ, в котором содержатся рекомендации и предложения по преодолению ливийского кризиса.

В этом документе есть раздел, посвященный усилиям в сфере безопасности, «включая необходимость все-таки постараться сделать устойчивым прекращение огня», указал Лавров.

Кроме того, присутствует раздел о политическом процессе, о решении экономических проблем Ливии с учетом необходимости обеспечения доступа всех ливийских сторон к природным богатствам.

18 января генеральное командование ЛНА дало поручение Национальной нефтяной корпорации (NOC) Ливии прекратить экспорт нефти из портов Брега, Рас-Лануф, Харига, Зуейтина и Сидра.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии продолжается гражданская война. В стране действуют два центра власти: признанное международным сообществом ПНС и временный кабинет Хафтара.

Источник: Газета Известия