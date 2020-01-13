Хафтар прибыл в Москву для вероятных переговоров с Сарраджем

13 января 2020     11
Хафтар прибыл в Москву для вероятных переговоров с Сарраджем

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар прибыл в Москву для участия в переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, сообщает в понедельник, 13 января «РИА Новости» со ссылкой на ливийский информированный источник.

Также, по словам собеседника агентства, в понедельник в российскую столицу прилетит председатель Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, чтобы встретиться с фельдмаршалом и присоединиться к обсуждению ливийской проблематики.

О вероятной московской встрече Хафтара и Сараджа 12 января заявил глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов. Он рассказал о присутствии на переговорах турецкой делегации и спикера парламента, заседающего на востоке Ливии, Агила Салеха.

Кроме того, Деньгов сообщил, что лидеры противоборствующих сил встретятся с российским руководством и представителями Турции, которая также содействует урегулированию конфликта в Ливии.

12 января с полуночи по местному времени (01:00 мск) в Ливии было объявлено перемирие. ПНС Ливии объявило о прекращении боевых действий на западе страны. Аналогичным образом поступила и Ливийская национальная армия Халифы Хафтара. Вскоре стороны обменялись обвинениями в нарушении договоренности о прекращении огня.

Перед этим президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган призвали прекратить огонь в Ливии. В свою очередь, Эрдоган отправил турецких военных в Ливию, чтобы обеспечить безопасность легитимного правительства.

11 января Путин и Эрдоган в телефонном разговоре подтвердили свои намерения содействовать разрешению конфликта в Ливии. В этот же день российский лидер провел переговоры с рядом региональных лидеров.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются военные действия. В стране фактически царит двоевластие. На востоке — избранный народом парламент. На западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия. Власти восточной части страны сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Источник: Газета Известия

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