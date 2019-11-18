Хвостатого мальчика сочли воплощением божества

18 ноября 2019     9
Хвостатого мальчика сочли воплощением божества newsflare.com

Шестилетнего мальчика из индийского города Дели считают воплощением обезьяноподобного бога Ханумана. Об этом сообщает Newsflare.

Небольшой лохматый хвостик имелся у Шивама Кумара (Shivam Kumar) от рождения, а к шести годам его длина достигла четырех сантиметров. Когда об этом узнали в округе, к нему потянулись паломники.

«Поначалу это было проблемой, потому что люди приходили каждый день и мешали нам жить», — рассказывает его мать. По совету гуру, семья стала пресекать попытки поклоняться ребенку. «Мы последовали его инструкциям, и люди стали реже к нам подходить, но полностью так и не перестали», — говорит женщина.

По словам бабушки Кумара, у мальчика действительно много общего с обезьянами. «Он ржет, как обезьяна, все время скачет, переворачивается и висит ногами вверх, как это делают обезьяны, — утверждает она. — Раньше мы думали, что это пройдет с возрастом. В то же время это признак того, что он может быть воплощением Ханумана».

Обезьяны считаются в индуизме священными. Культ обезьяноподобного божества Ханумана — один из самых популярных в индуизме. Его чтят как покровителя деревенской жизни и наставника в науках.

В 2014 году сообщалось, что шестилетний Амар Сингх из индийского штата Уттар-Прадеш отрастил 30-сантиметровый хвост из волос на пояснице. Он также почитался жителями родной деревни как божество.

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Источник: Лента.Ру

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