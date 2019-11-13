Хиллари Клинтон заступилась за Меган Маркл

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон выразила поддержку Меган Маркл. Об этом пишет Daily Mail.

По словам политика, ей не нравится, что СМИ публикуют на своих страницах расистские и сексистские комментарии. Клинтон отметила, что расовая принадлежность герцогини Сассекской стала одним из элементов критики.

«Как мать, я просто хочу обнять ее. Я хочу сказать ей, чтобы она держалась и не позволяла никому расстроить себя. Продолжай, делай то, что считаешь правильным», — сказала Клинтон. Она также добавила, что люди должны радоваться «истинной любви» Меган Маркл и принца Гарри.

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года, после чего супруга наследника британского престола получила титул герцогини Сассекской. Спустя год на свет появился первый ребенок пары.

Источник: Лента.Ру