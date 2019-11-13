Хиллари Клинтон заступилась за Меган Маркл

12 ноября 2019     17
Хиллари Клинтон заступилась за Меган Маркл

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон выразила поддержку Меган Маркл. Об этом пишет Daily Mail.

По словам политика, ей не нравится, что СМИ публикуют на своих страницах расистские и сексистские комментарии. Клинтон отметила, что расовая принадлежность герцогини Сассекской стала одним из элементов критики.

«Как мать, я просто хочу обнять ее. Я хочу сказать ей, чтобы она держалась и не позволяла никому расстроить себя. Продолжай, делай то, что считаешь правильным», — сказала Клинтон. Она также добавила, что люди должны радоваться «истинной любви» Меган Маркл и принца Гарри.

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года, после чего супруга наследника британского престола получила титул герцогини Сассекской. Спустя год на свет появился первый ребенок пары.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Госдума продлила срок переноса рынков в помещения
Госдума продлила срок переноса рынков в помещения

У севастопольских торговцев есть время до 1 января 2025 года. У севастопольских торговцев есть время до 1 января 2025 года. …


«Элемент информационной войны»: как Twitter-дипломатия Трампа влияет на международную политику
«Элемент информационной войны»: как Twitter-дипломатия Трампа влияет на международную политику

Сообщения Дональда Трампа в Twitter являются «невероятно эффективным» средством коммуникации. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, …


Хиллари Клинтон заступилась за Меган Маркл
Хиллари Клинтон заступилась за Меган Маркл

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон выразила поддержку Меган Маркл. Об этом пишет Daily Mail. По …


Найдена пропавшая в Ставрополе школьница
Найдена пропавшая в Ставрополе школьница

Пропавшая 11 ноября в Ставрополе 16-летняя школьница обнаружена живой. Об этом во вторник сообщили в следственном управлении СК по региону. …


В сквере 60-летия СССР завершены строительно-монтажные работы
В сквере 60-летия СССР завершены строительно-монтажные работы

Насколько качественно реализуют проект, который так долго обсуждали местные жители, сегодня проверил вице-губернатор Владимир Базаров. Подрядчик закончил строительно-монтажные работы в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты