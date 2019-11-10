Химики призвали к внимательности при выборе моющих средств

10 ноября 2019     46
Химики призвали к внимательности при выборе моющих средств

Эксперты дали россиянам рекомендации по выбору бытовой химии и призвали быть внимательнее к веществам в составе моющих средств.

Профессор химического факультета МГУ им. Ломоносова Валерий Петросян напомнил, что на упаковке обязательно должен быть указан состав. По его словам, необходимо смотреть, не содержатся ли в них, хлорорганические соединения, алкилбензолсульфонаты и этоксилированные алкилфенолы.

Петросян добавил, что производители стараются замаскировать в составе названные им классы веществ, используя названия, которые «не внушают никакой опасности» неподготовленному человеку, передает «РИА Новости».

Так, вместо хлорорганики пишут «биологически активные добавки», вместо алкилбензолсульфонатов — «неорганические поверхностно-активные вещества» или «ионогенные», а вместо этоксилированных алкилфенолов пишут «органические неионогенные вещества».

Сотрудник Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева Вероника Смагина указала, что производитель пишет о мерах безопасности на этикетах. Она подчеркнула, что даже дома важно работать в перчатках, предохранять глаза, дыхательные пути и кожу, не вдыхать, проветривать помещение, прятать от детей.

В то же время, по мнению Смагиной, сейчас наблюдается тренд на уход от агрессивных соединений к натуральным. Например, используют не соляную кислоту, а лимонную. Смагина уточнила, что потребитель готов платить за безопасность и поэтому все чаще выбирает «зеленые продукты».

Роспотребнадзор ранее рассказал об опасности губок для мытья посуды. Там отметили, что они могут содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Сидящий пожизненно зэк посчитал свою клиническую смерть поводом для освобождения
Сидящий пожизненно зэк посчитал свою клиническую смерть поводом для освобождения

В штате Айова (США) осужденный на пожизненное лишение свободы Бенджамин Шрайбер потребовал освобождения, поскольку перенес клиническую смерть. Об этом пишет …


Покупатель разбил Porsche за $264 тыс
Покупатель разбил Porsche за $264 тыс. во время тест-драйва

Будущий владелец разбил автомобиль Porsche 911 GT2 стоимостью £207 тыс. ($264 тыс.) во время тест-драйва. Инцидент произошел в городе Пенарт …


Магомедшарипов заявил, что ему комфортнее драться в США, нежели в России
Магомедшарипов заявил, что ему комфортнее драться в США, нежели в России

03:36 После победы над американцем Келвином Каттаром на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве российский боец смешанного стиля Забит …


Украинские националисты осадили посольство Польши в Киеве
Украинские националисты осадили посольство Польши в Киеве

Группа украинских националистов вышла к польскому посольству в Киеве на акцию в поддержку Игоря Мазура, заместителя командира УНА-УНСО (организация запрещена …


Химики призвали к внимательности при выборе моющих средств
Химики призвали к внимательности при выборе моющих средств

Эксперты дали россиянам рекомендации по выбору бытовой химии и призвали быть внимательнее к веществам в составе моющих средств. Профессор химического …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты