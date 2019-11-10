Химики призвали к внимательности при выборе моющих средств

Эксперты дали россиянам рекомендации по выбору бытовой химии и призвали быть внимательнее к веществам в составе моющих средств.

Профессор химического факультета МГУ им. Ломоносова Валерий Петросян напомнил, что на упаковке обязательно должен быть указан состав. По его словам, необходимо смотреть, не содержатся ли в них, хлорорганические соединения, алкилбензолсульфонаты и этоксилированные алкилфенолы.

Петросян добавил, что производители стараются замаскировать в составе названные им классы веществ, используя названия, которые «не внушают никакой опасности» неподготовленному человеку, передает «РИА Новости».

Так, вместо хлорорганики пишут «биологически активные добавки», вместо алкилбензолсульфонатов — «неорганические поверхностно-активные вещества» или «ионогенные», а вместо этоксилированных алкилфенолов пишут «органические неионогенные вещества».

Сотрудник Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева Вероника Смагина указала, что производитель пишет о мерах безопасности на этикетах. Она подчеркнула, что даже дома важно работать в перчатках, предохранять глаза, дыхательные пути и кожу, не вдыхать, проветривать помещение, прятать от детей.

В то же время, по мнению Смагиной, сейчас наблюдается тренд на уход от агрессивных соединений к натуральным. Например, используют не соляную кислоту, а лимонную. Смагина уточнила, что потребитель готов платить за безопасность и поэтому все чаще выбирает «зеленые продукты».

Роспотребнадзор ранее рассказал об опасности губок для мытья посуды. Там отметили, что они могут содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.

Источник: Газета Известия