Химические вещества боевиков для атаки в Сирии показали на видео

@rian_ru / Telegram

Военные в Сирии показали на видео химические отравляющие вещества, которые боевики хотели использовать для атаки в городе Саракиб провинции Идлиб. Ролик публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

По информации агентства, военнослужащие нашли баллон с вытекшей жидкостью и элементы химзащиты — это свидетельствует о попытке боевиков устроить провокации. Как рассказал офицер сирийской армии, по результатам предварительного анализа в резервуарах был хлор.

Кроме того, саперы обнаружили и обезвредили взрывное устройство с подведенными проводами.

4 марта в Центре по примирению сторон сообщили, что около 15 террористов пытались взорвать фугасные боеприпасы вместе с емкостями, в которых находились отравляющие химические вещества.Отмечается, что из-за отсутствия навыков обращения с химикатами боевики нарушили герметичность одной из них, допустив утечку. В результате террористы сами получили сильные химические отравления, не сумев осуществить планируемый подрыв.

Источник: Лента.Ру