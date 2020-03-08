Химические вещества боевиков для атаки в Сирии показали на видео

8 марта 2020     7
Химические вещества боевиков для атаки в Сирии показали на видео @rian_ru / Telegram

Военные в Сирии показали на видео химические отравляющие вещества, которые боевики хотели использовать для атаки в городе Саракиб провинции Идлиб. Ролик публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

По информации агентства, военнослужащие нашли баллон с вытекшей жидкостью и элементы химзащиты — это свидетельствует о попытке боевиков устроить провокации. Как рассказал офицер сирийской армии, по результатам предварительного анализа в резервуарах был хлор.

Кроме того, саперы обнаружили и обезвредили взрывное устройство с подведенными проводами.

4 марта в Центре по примирению сторон сообщили, что около 15 террористов пытались взорвать фугасные боеприпасы вместе с емкостями, в которых находились отравляющие химические вещества.Отмечается, что из-за отсутствия навыков обращения с химикатами боевики нарушили герметичность одной из них, допустив утечку. В результате террористы сами получили сильные химические отравления, не сумев осуществить планируемый подрыв.

Источник: Лента.Ру

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