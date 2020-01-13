Хозяин жилья захотел секса вместо арендной платы и нашел съемщицу за пару дней

Житель ирландского города Корка опубликовал на одном из сайтов объявлений необычное коммерческое предложение для арендаторов недвижимости. Он захотел сдать свою квартиру съемщице, согласной оказывать ему услуги сексуального характера дважды в неделю, сообщает The Echo.

Взимать за жилье арендную плату в деньгах хозяин не планировал. Объявление было опубликовано в среду, 8 января. «Ищу арендатора женского пола, которая не против поделиться своим телом дважды в неделю — в качестве платы (за жилье — прим. «Ленты.ру»)», — написал владелец квартиры.

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00:03 — 5 октября 2017

Журналистке из The Echo, притворившейся потенциальной квартиросъемщицей, собственник по телефону рассказал, что в квартире есть центральное отопление, собственная ванная комната и общая кухня, доступная другим жителям дома. «Мне ничего ну нужно, кроме секса два раза в неделю, — пояснил хозяин. — Это хорошая идея для взрослых людей. Никакого принуждения, все только по обоюдному согласию». Через пару дней мужчина сообщил журналистке, что уже нашел постоялицу.

Несколько лет назад практика сдачи жилья в аренду в обмен на секс была выявлена в Лондоне. Соответствующие объявления размещались, в том числе, на сайте электронных объявлений Craigslist. В Великобритании нет закона, запрещающего рекламировать сексуальные услуги на интернет-площадках.

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Источник: Лента.Ру