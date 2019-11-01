Хоккеист Афиногенов раскрыл секрет спортивного долголетия

1 ноября 2019     14
Хоккеист Афиногенов раскрыл секрет спортивного долголетия

Нападающий московского хоккейного клуба «Динамо» Максим Афиногенов рассказал о том, как ему удается выступать на высоком уровне в 40 лет. За свою карьеру российский хоккеист провел более 10 лет в НХЛ и КХЛ.

«Никакого секрета нет, я просто люблю игру. У меня две страсти — семья и хоккей, и обе мне очень помогают. В прошлом году у меня произошла самая серьезная травма в моей карьере, и пришлось делать серьезную операцию на плече. Но я рад, что это произошло в 39 лет, а не в 18 или 15. Сейчас моя карьера на сходе, и весь прошлый сезон я не играл, а готовился к этому году. Начало был тяжелое, но прямо сейчас я здоров и отлично себя чувствую», — отметил Афиногенов в интервью «Спорт-Экспресс».

По словам спортсмена, он будет выходить на лед, пока не иссякнут силы и страсть к игре.

«Любить хоккей — это самое главное», — добавил он.

Максим Афиногенов в этом сезоне сыграл в КХЛ 14 матчей за «Динамо» и забросил две шайбы. В НХЛ Афиногенов с 1999 по 2009 год выступал за «Баффало». В России хоккеист играл за такие команды, как СКА, «Витязь» и «Динамо». В составе сборной России игрок завоевал бронзовые медали на Олимпиаде в 2002 году, а также стал чемпионом мира в 2008-м.

Источник: Газета Известия

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