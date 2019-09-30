«Хотелось бы проводить два-три боя в год»

12 октября чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол (16-0, 11 КО) проведет в Чикаго шестую защиту своего титула. В США он сразится с 31-летним доминиканцем Ленином Кастильо (20-2-1, 15 КО) — обладателем пояса WBO Latino, занимающим 11-е место в рейтинге WBO в полутяжелом весе. После объявления соперника знаменитый российский боксер пообщался с «Известиями». В ходе интервью он объяснил, почему так затянулся выбор его оппонента, и назвал лучших на данный момент боксеров мира.

— Свой прошлый бой вы провели в марте. С чем связана такая долгая пауза?

— Это было мое решение. Я хотел взять паузу, так как весь прошлый год расписание боев было довольно плотным. В марте 2018 года Баррера, в августе Чилемба, Паскаль в ноябре и Смит в марте 2019-го.

— Расскажите о своем сопернике — Ленине Кастильо. Почему оппонент определился совсем незадолго до боя?

— У нас было несколько вариантов соперников, с которыми велись переговоры. В итоге 12 октября я встречусь с Ленином Кастильо. Сейчас он находится в достаточно хорошей форме, так как готовился к турниру в ноябре. Это сильный соперник, стойкий боксер, который хорошо работает в контратаке. Достойный оппонент. Кастильо участвовал в Олимпийских играх 2008 года, а в прошлом году провел конкурентный бой с Маркусом Брауном.

— С какой периодичностью планируете выступать дальше?

— Мне бы хотелось проводить два-три боя в год. Но тут есть много нюансов. В частности, всё будет зависеть от того, как я выступлю 12 октября, какими будут дальнейшие предложения по соперникам.

— Вас устраивает соглашение с каналом DAZN, на котором вы сейчас боксируете? Сколько поединков осталось по контракту с ними?

— Всё устраивает. Был предыдущий контракт на один бой с возможностью продлить еще на один. Сейчас у нас будет подобный контракт.

— Назовете трех самых интересных для вас оппонентов?

— Конечно, это три других чемпиона в нашем весе (Сергей Ковалев — WBO, Артур Бетербиев — IBF, Александр Гвоздик — WBC). Можно добавить сюда и нынешнюю звезду мирового бокса Сауля Альвареса. Это тоже очень интересный соперник, который поднимается в наш весовой дивизион.

— Ждать ли вашего перехода в суперсредний и кто вам наиболее интересен в этом весе?

— Я могу перейти в суперсредний и, конечно, хотел бы боев с большими именами, с чемпионами в этом весе. Джейкобс, Сондерс, Каллум Смит были бы мне интересны.

— Что думаете о грядущих супербоях между Александром Гвоздиком и Артуром Бетербиевым, а также Саулем Альваресом и Сергеем Ковалевым?

— Это точно будут зрелищные и интересные поединки. Сложно заранее определить фаворита, у каждого из этих боксеров есть свои плюсы и минусы, которые могут повлиять на исход.

— Ваш топ-5 современных боксеров вне зависимости от весовой категории.

— Это, конечно же, Александр Усик и Теренс Кроуфорд — действующие боксеры, которые не так давно были абсолютными чемпионами, обладатели четырех поясов. Назову Василия Ломаченко, чья работа в ринге и техника передвижения мне очень нравятся. Конечно, это Эррол Спенс, Геннадий Головкин и Канело. Но хочу отметить, что это не мой рейтинг, а просто те боксеры, которые мне нравятся.

Источник: Газета Известия