Художник Бэнкси обрадовался из-за испорченной вандалами работы

22 февраля 2020     24
Художник Бэнкси обрадовался из-за испорченной вандалами работы

Английский художник в стиле стрит-арт Бэнкси обрадовался из-за своей испорченной вандалами работы, которая появилась в его родном Бристоле ко Дню святого Валентина. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Я вроде как даже рад, что произведение в Бартон Хилл (один из районов Бристоля — прим. «Ленты.ру») было испорчено. Первоначальные эскизы были гораздо лучше», — написал Бэнкси, прикрепив к посту изображения с черновыми вариантами работы.

15 февраля издание The Guardian сообщало, что граффити, на котором девушка стреляет из рогатки цветами, было испорчено всего через несколько дней после появления. На это также обратили и пользователи социальных сетей, опубликовав снимки, на которых поверх рисунка появилась надпись, нанесенная розовой краской.

В начале сентября 2019 года в Париже украли граффити Бэнкси. Неизвестные вырезали работу, которая находилась на задней стороне металлического указателя на подземной автостоянке Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду. На исчезнувшем граффити была изображена крыса, которая является часто повторяющимся образом в работах художника.

Источник: Лента.Ру

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