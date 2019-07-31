Художник Виктор Иванов рассказал о встречах с Фиделем Кастро и Че Геварой

31 июля 2019     22
Художник Виктор Иванов рассказал о встречах с Фиделем Кастро и Че Геварой

Народный художник СССР Виктор Иванов в преддверии 95-летнего юбилея рассказал «Известиям», почему по-прежнему с удовольствием пишет бывшего главу Кубы Фиделя Кастро.

«Сейчас я готовлю работы для выставки, посвященной моим зарубежным путешествиям. Этот портрет тоже там будет. Фидель — самый красивый человек, которого я когда-либо видел. Чудо природы — я так до сих пор считаю. Такой красоты голова, шея могучая, плечи развернутые, всё тело гармоничное, движения свободные!» — сказал Иванов.

Художник также рассказал о встрече с революционером, которая произошла во время туристической поездки на Кубу.

«Мы не имели такого статуса, чтобы Фидель нас принимал лично. Но когда мы узнавали, что Фидель где-то будет выступать, стремились туда попасть. Однажды на Кубу приехали наши замечательные гимнасты, и Фидель пригласил их и нас, художников, — указал Иванов, добавив, что в политике «не чувствовалось никакой фальши».

Кроме того, классик сурового стиля рассказал, как рисовал другого революционера Че Гевару во время визита в Москву.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«И вот я рисую Че Гевару, а рядом сидит Микоян»

Источник: Газета Известия

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