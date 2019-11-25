Хуснуллин анонсировал строительство станции метро «Гольяново»

Арбатско-Покровскую линия Московского метрополитена продлят до района Гольяново к 2023 году. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в интервью «Российской газете».

«Трассировка продления ветки и место конечной станции утверждены, деньги выделены», — сказал чиновник. Он добавил, что предстоит построить только один перегон длиной 2,4 км.

По мнению заммэра, появление станции «Гольяново» разгрузит Щелковское шоссе и станцию «Щелковская», а также обеспечит быструю перевозку большого количества пассажиров района Гольяново, сообщает телеканал «Звезда».

Он добавил, что ежегодно в столице строят строят свыше 10 км линий метро и более пяти станций, пишет РИАМО. Кроме того, ни в одном городе мира нет 32 тоннелепроходческих щитов, которые почти одновременно ведут проходку на разных участках подземки, подчеркнул он.

Главный инженер Института Генплана Москвы Михайил Крестмейн отметил, что потребность в метро оправдана и тем, что в этом районе будет активно реализовываться программа реновации, поэтому возникнет необходимость в соответствующей инфраструктуре, пишет «Москва 24».

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке левого перегонного тоннеля от станции «Университет дружбы народов» до станции «Улица Новаторов» Коммунарской линии метро.

Источник: Газета Известия