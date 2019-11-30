Хуснуллин заявил о подготовке проекта станции метро «Внуково»

Проект продления метро в московский аэропорт Внуково будет разработан в течение трех месяцев. Об этом сообщает в субботу, 30 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заммэра столицы по строительству Марата Хуснуллина.

Это будет первая линия метро, ведущая в аэропорт. Ее построят от станции «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии. Там уже началось возведение строительных площадок. Проект предусматривает интеграцию существующей железнодорожной ветки в метро.

«Сейчас идет обсуждение этих проектных решений, и, думаю, что в течение трех месяцев закончим проектирование, чтобы к этому моменту тоннелепроходческий комплекс, дойдя до следующей станции метро, мог спокойно идти в сторону Внуково», — рассказал Хуснуллин.

Ранее 28 ноября сообщалось, что линия метро до аэропорта Внуково будет продлена до 2023 года. На новом участке появятся две станции: «Пыхтино» в районе одноименной деревни и «Внуково» на территории паркингов аэропорта. Как пишет «Газета.ру», протяженность участка от «Рассказовки» до «Внуково» составит 5,46 км.

Источник: Газета Известия