Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1»

Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон праздновал победу на 18-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

Второе место на Гран-при Мексики занял немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель, третьим стал финский пилот Mercedes Валттери Боттас, передает «Газета.ру».

Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso финишировал девятым. Однако из-за столкновения с датчанином Кевином Магнуссеном из Haas на последнем круге он получил штраф и опустился на 11 место.

В общем зачете лидирует Хэмилтон, набравший 363 очков. Вторым идет Боттас (289), третье место у пилота Ferrari Шарля Леклера из Монако (236), Квят идет 13-м (34).

Ранее сообщалось, что в паддоке на Гран-при Мексики от ротавирусной инфекции пострадали около 160 человек. Больше всего пострадали члены команд McLaren и Renault.

13 октября Mercedes досрочно победил в Кубке конструкторов сезона-2019. В Гран-при Японии в этот день выиграл финский пилот команды Боттас.

Источник: Газета Известия