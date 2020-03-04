«Цапка»-крабоеда обвинили в вымогательстве

Осужденному члену банды Цапков Вячеславу Цеповязу предъявили обвинение в вымогательстве. Об этом в среду, 4 марта, сообщил ТАСС адвокат некоторых потерпевших Генрих Хачатуров.

По его словам, Цеповяза обвинили по пункту «б» части третей статьи 163 УК РФ («Вымогательство»), по этом делу потерпевшим проходит Александр Исюк.

23 января сообщалось, что член банды Цапков Владимир Алексеев, известный как Вова Беспредел и отбывающий наказание в мордовской колонии, признался в новых преступлениях группировки. Тогда уточнялось, что Алексеев признался в вымогательстве у предпринимателей Валерия Дорошенко, Сергея Холмового, Александра Исюка, Николая Гордика и братьев Дзюба.

Банда Цапков орудовала на территории Краснодарского края в 1990-2000-х годах, промышляя грабежами и рэкетом. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей. Убийство получило широкую огласку, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами, а ее членов приговорили к длительным тюремным срокам. Лидер банды Сергей Цапок умер в колонии в 2014 году.

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Источник: Лента.Ру