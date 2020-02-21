ЦБ напечатает деньги для расплаты с миноритариями Сбербанка

21 февраля 2020     13
ЦБ напечатает деньги для расплаты с миноритариями Сбербанка

ЦБ включит печатный станок для выполнения условий сделки по продаже Сбербанка Минфину, рассказали «Известиям» три знакомых с ситуацией источника.

Фактически у Банка России на данный момент есть всего две альтернативы для финансирования покупки акций у миноритариев. Одна из них — это изъятие ликвидности с рынка. Однако от такого варианта было решено отказаться как от рискованного, поскольку это чревато необоснованным замедлением темпов кредитования.

Поэтому было решено воспользоваться более традиционным видом финансирования расходов ЦБ — эмитировать денежную массу. С точки зрения рисков для экономики этот вариант абсолютно безопасен.

Кроме того, все три собеседника «Известий» подтвердили, что цена оферты миноритариям будет аналогична стоимости, которую заплатит за Сбербанк Министерство финансов. То есть немного ниже рынка.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Особая эмиссия: ЦБ напечатает деньги для расплаты с миноритариями Сбера

Источник: Газета Известия

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