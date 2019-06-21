ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банках

В ходе проверки 75 российских банков в 2019 году нарушения были выявлены в каждом. Об этом заявила во время выступления на Международном конгрессе по кибербезопаности в пятницу, 21 июня, глава Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина.

«С прошлого года Центральный банк как регулятор имеет полномочия осуществлять надзор за финансовыми институтами с точки зрения того, как они выполняют требования по кибербезопасности. В прошлом году мы проверили 58 банков, в этом году — 75. Во всех были найдены проблемы, нарушения», — приводит ее слова ТАСС.

По словам Набиуллиной, выявленные нарушения не являются критическими, однако она посоветовала банкам не игнорировать их.

На конгрессе по кибербезопасности также выступал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он рассказал об ущербе, который наносят мировой экономике кибератаки. По его словам, в нынешнем году из-за таких атак ее потери могут составить $2,5 трлн.

В этой связи премьер призвал выработать общие мировые стандарты противодействия киберугрозам. Он подчеркнул, что Россия готова делиться опытом в этой сфере, поскольку ежегодно фиксирует десятки миллионов кибератак на государственные и частные ресурсы.

Источник: Газета Известия