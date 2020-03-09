ЦБ приостановил покупки валюты на внутреннем рынке

9 марта 2020     9
ЦБ приостановил покупки валюты на внутреннем рынке

Банк России (ЦБ) в понедельник, 9 марта, приостанавливает покупки иностранной валюты на внутреннем рынке. Решение было принято в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней. Об этом говорится на сайте регулятора.

«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Оно распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году», — говорится в сообщении.

Возобновление операций будет зависеть от фактической обстановки на финансовых рынках в течение марта. Также в ЦБ заявили о готовности использовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности.

5 марта регулятор сообщил о росте международных резервов России на $6,9 млрд до $570 млрд к 28 февраля. Это стало возможным «в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

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Источник: Газета Известия

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