ЦБ создаст систему расчетов с КНР и Индией на случай отключения от SWIFT

28 октября 2019     16
ЦБ создаст систему расчетов с КНР и Индией на случай отключения от SWIFT

Россия, Китай и Индия придумали способ организации расчетов на случай отключения от SWIFT. Об этом рассказали «Известиям» два источника, близких к Центробанку.

Отечественную систему передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ предполагается состыковать с ее аналогом в КНР — трансграничной межбанковской платежной системой (CIPS). У Индии нет национального решения для финансовой коммуникации. Поэтому планируется соединить платформу российского ЦБ с перспективной разработкой независимой индийской структуры, пояснил источник на финрынке.

Речь идет о соединении расчетных платформ с помощью сетевых шлюзов — программно-аппаратных комплексов, утверждают собеседники «Известий». Вероятным организатором проекта с российской стороны называют Национальный расчетный депозитарий (НРД), так как у него уже есть опыт установки шлюзов между различными платежными системами.

Представитель регулятора лишь сообщил, что возможность для обмена финансовой информацией с иностранными организациями уже создана. В частности, с конца 2018 года зарубежным структурам разрешено подключаться к СПФС. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков подтвердил, что тема обсуждается c партнерами по БРИКС.

Подробнее — в материале «Известий»:

Узы связи: ЦБ создает новый способ расчетов с КНР и Индией

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

ЦБ создаст систему расчетов с КНР и Индией на случай отключения от SWIFT
ЦБ создаст систему расчетов с КНР и Индией на случай отключения от SWIFT

Россия, Китай и Индия придумали способ организации расчетов на случай отключения от SWIFT. Об этом рассказали «Известиям» два источника, близких …


Завершилась рекордная миссия секретного корабля-убийцы США
Завершилась рекордная миссия секретного корабля-убийцы США

Беспилотный космический самолет X-37B завершил испытательную миссию, установив рекорд. Об этом сообщили ВВС США в Twitter-аккаунте. Космоплан провел на орбите …


Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1»
Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1»

Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон праздновал победу на 18-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Второе …


«Валенсия» в меньшинстве уступила «Осасуне» в матче Примеры
«Валенсия» в меньшинстве уступила «Осасуне» в матче Примеры

01:16 «Валенсия» потерпела поражение от «Осасуны» в матче десятого тура испанской Примеры. @LaLiga Twitter Встреча, прошедшая в Памплоне, завершилась со …


В России подорожало жилье
В России подорожало жилье

Вторичная недвижимость в крупных городах России за год подорожала на 9,9 процента из-за спада интереса покупателей недвижимости к новостройкам. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты