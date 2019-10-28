ЦБ создаст систему расчетов с КНР и Индией на случай отключения от SWIFT

Россия, Китай и Индия придумали способ организации расчетов на случай отключения от SWIFT. Об этом рассказали «Известиям» два источника, близких к Центробанку.

Отечественную систему передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ предполагается состыковать с ее аналогом в КНР — трансграничной межбанковской платежной системой (CIPS). У Индии нет национального решения для финансовой коммуникации. Поэтому планируется соединить платформу российского ЦБ с перспективной разработкой независимой индийской структуры, пояснил источник на финрынке.

Речь идет о соединении расчетных платформ с помощью сетевых шлюзов — программно-аппаратных комплексов, утверждают собеседники «Известий». Вероятным организатором проекта с российской стороны называют Национальный расчетный депозитарий (НРД), так как у него уже есть опыт установки шлюзов между различными платежными системами.

Представитель регулятора лишь сообщил, что возможность для обмена финансовой информацией с иностранными организациями уже создана. В частности, с конца 2018 года зарубежным структурам разрешено подключаться к СПФС. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков подтвердил, что тема обсуждается c партнерами по БРИКС.

Подробнее — в материале «Известий»:

Узы связи: ЦБ создает новый способ расчетов с КНР и Индией

Источник: Газета Известия