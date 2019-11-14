Ценам на бензин в России предсказали падение

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев дал прогноз по цена на бензин до конца года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.

По его словам, к концу года россиян ожидает сезонное падение цен на бензин и дизель, а рост по итогам текущего года не превысит пределов инфляции.

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«Как вы знаете, мы на многие годы бессрочно установили специальную компенсацию из бюджета в случае резкого повышения мировых цен [на нефть]», — напомнил Артемьев. Эта компенсация, по его словам, гарантирует россиянам стабильные цены на топливо, даже если его стоимость будет расти на мировом рынке.

Ранее Росстат представил информацию по средним потребительским ценам на бензин в российских регионах. Дешевле всего топливо можно купить в городе Барнауле Алтайского края. В целом с начала года потребительские цены бензин в России выросли на 1,9 процента.

22 октября сообщалось, что спрос на бензин в России в 2019 году упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет. По словам экспертов, даже столь небольшая цифра для рынка бензина серьезна и может расцениваться как тревожный знак.

Источник: Лента.Ру