Цена на нефть упала ниже 25 долларов

Цена на нефть Brent упала ниже 25 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

До этого цены на эталонную нефть Brent в среду, 18 марта, упали ниже 28 долларов за баррель впервые с 2016 года, свидетельствуют данные Лондонский биржи ICE.

Нефть начала стремительно дешеветь и привела к обвалу на мировых рынках после того, как в начале марта страны ОПЕК+ провалили переговоры о дальнейшем сокращении добычи. Россия отказалась утвердить дополнительное ограничение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, объяснив, что выпадающие объемы немедленно занимают США.

Источник: Лента.Ру