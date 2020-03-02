Центр поддержки бизнеса появился в Кировске

Центр поддержки бизнеса открылся в Кировске (Мурманская область). Уже начались занятия «Школы народного гида и турблогера Хибин». Слушатели изучат особенности туристических маршрутов, их формирования, прослушают несколько интересных лекций в течение двух месяцев.

«Школа народного гида важна. Туристический поток Кировска ежегодно растет. По предварительным подсчетам в 2019 году он увеличился на 30% до 84 тыс. туристов за год», – прокомментировал глава администрации города Юрий Кузин.

Как отмечает ИА «Би-порт», следующим этапом работы Центра поддержки бизнеса станет открытие «Школы социального предпринимательства» и школы «Я – предприниматель» для тех, кто только задумывается о его создании.

Источник: Газета Известия