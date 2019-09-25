Центр поддержки местных инициатив создадут в Карелии

25 сентября 2019     7
Центр поддержки местных инициатив создадут в Карелии

Новое государственное учреждение создадут в Карелии. В штат центра поддержки местных инициатив войдут пять человек.

Распоряжение правительства о создании новой структуры подписал глава республики Артур Парфенчиков. В документе указано, что Карельский центр поддержки местных инициатив будет обеспечивать взаимодействие местных жителей с органами исполнительной власти и местного самоуправления. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

До 25 сентября власти должны провести мероприятия в связи с созданием центра. Устав казенного учреждения будет утвержден по согласованию с министерством имущественных и земельных отношений.

Источник: Газета Известия

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