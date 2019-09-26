Центр села Крапивны в Тульской области благоустроят в рамках нацпроекта

26 сентября 2019     15
Центр села Крапивны в Тульской области благоустроят в рамках нацпроекта

В центральной части села Крапивны в Тульской области стартовали работы по реставрации и благоустройству. Согласно плану, туристический маршрут здесь откроется в ноябре этого года.

Основные работы сосредоточены на Никольском соборе, историческом здании полицейского управления, памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и белокаменной дороге. Об этом пишет газета «Тульские известия».

В периметре реконструируемых объектов уже обустроены тротуары, вырублены аварийные деревья, установлены опоры освещения. Запланировано создание туристического центра, парковки и смотровой площадки на берегу реки Плава.

Строительство, реставрация и благоустройство проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Особенностью проекта называют то, что специалисты учли потребности гостей и местных жителей.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Импичмент Трампа негативно отразится на Крыме
Импичмент Трампа негативно отразится на Крыме

Политический скандал, в результате которого президент США Дональд Трамп оказался на грани импичмента, может ухудшить российско-американские отношения и вынудить его поддерживать жесткую …


Севастопольский сквер ищет хозяина
Севастопольский сквер ищет хозяина

Дом №25 на проспекте Октябрьской революции примечателен тем, что появился раньше образования Гагаринского района. Он был построен в 1973 году, а район …


Вести Севастополь 26.09.2019
Вести Севастополь 26.09.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – Детская площадка, скульптуры и новый вход с Синопского спуска. Как изменится Матросский бульвар после реконструкции? – …


В Крыму заложат еще одну мечеть
В Крыму заложат еще одну мечеть

Новая мечеть появится в селе Насыпное, расположенном в Феодосийском городском округе на 106 километре автодороги Симферополь –Керчь. Торжественная церемония закладки …


В МВД рассказали о благодарностях фанатов «Спартака» после матча взаперти
В МВД рассказали о благодарностях фанатов «Спартака» после матча взаперти

В МВД Татарстана прокомментировали инцидент в матче 1/16 финала Олимп Кубка России между «КАМАЗом» и московским «Спартаком», который прошел в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты