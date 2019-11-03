Центр томотерапии для онкобольных появится в Ульяновске

В онкологическом диспансере Ульяновска к началу 2020 года начнет работу центр томотерапии. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава региона Сергей Морозов.

В настоящее время проводится монтаж уникального аппарата томотерапии. Подобных устройств всего три в стране: в Казани, в Москве и в Ульяновске, отмечает 1ul.ru. Аппарат работает на основе совмещения линейного ускорителя электронов и технологий компьютерной томографии. С его помощью можно прицельно воздействовать на патологию, при этом нанося минимальный урон здоровым тканям.

Как стало известно в сентябре, в Ульяновской областной клинической больнице появилась нейронавигационная установка, которая позволяет вычислить наименее травмирующий путь к опухоли. Аппарат не имеет аналогов. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» также были приобретены аппараты УЗИ.

Источник: Газета Известия