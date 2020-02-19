Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

19 февраля 2020     20
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

По данным исследования федерального портала «Мир квартир», с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м.

Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.

Представители «Авито Недвижимость» подтвердили, что только в январе 2020 года темпы роста за единицу площади нового жилья увеличились на 0,3%.

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов сказал, что показатели увеличения стоимости квартир были закономерными, так как после кризиса 2014–2015 годов увеличивался спрос на недвижимость по мере снижения ипотечных ставок.

Как писали «Известия», по данным независимых экспертов, средние кредитные ставки для девелоперов составляют 12–14%, а иногда достигают 18%. Застройщики вынуждены распределять процентную нагрузку на покупателей квартир.

За шесть лет сократилась и средняя площадь жилья популярных форматов. Например, в Москве однокомнатные квартиры в среднем уменьшились с 42,3 кв. м до 40,6 кв. м, двухкомнатные — с 63,5 кв. м до 62,1 кв. м.

В беседе с «Известиями» эксперт Мария Литинецкая рассказала, что жилье в Москве почти всегда растет в цене из-за стабильно высокого спроса, за исключением кризисных периодов.

За комментарием развития ситуации на рынке недвижимости «Известия» обратились в Министерство строительства России. Однако, ответа на момент публикаций получено не было.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ипотечные ставки в стране должны опуститься ниже 8%. Для этого необходимо оптимизировать внутренние резервы и операционные затраты банков, уточнить правила кредитования девелоперов и уменьшить стоимость фондирования. Также нужно снижать стоимость строительства и упрощать доступ застройщиков на рынок.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Метровый задор: цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

Источник: Газета Известия

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