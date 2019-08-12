Цены на лекарства в России предложили кардинально изменить

12 августа 2019     16
Цены на лекарства в России предложили кардинально изменить

В Госдуме предложили ввести фиксированную наценку на лекарства, пишет «Коммерсантъ».

Инициатива призвана изменить условия получения прибыли аптек, которая сейчас зависит от наценки на лекарства. На рынке сложилась такая ситуация, что наибольшую прибыль обеспечивает приоритетная продажа дорогостоящих препаратов с высокой наценкой.

Фиксированная же наценка позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости.

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Еще одним нововведением может стать ограничение маркетинговых бонусов и введение запрета на эксклюзивные договоры, по которым в аптеках предлагают только один товар из группы препаратов с одинаковым составом.

Кроме того, депутаты намерены обязать аптеки предоставлять не менее половины витринной площади именно российским лекарствам. При этом сотрудники аптек должны будут информировать покупателей о наличии дешевых аналогов.

Ранее сообщалось, что в России упали продажи дешевых лекарств, а дорогих препаратов, наоборот, выросли. По данным экспертов, аптечные сети оказались не готовы продавать недорогие лекарства, поскольку бонус с их продаж низкий.

Источник: Лента.Ру

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