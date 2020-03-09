Цены на нефть обрушились после срыва сделки ОПЕК+

9 марта 2020     16
Цены на нефть обрушились после срыва сделки ОПЕК+

Стоимость нефти Brent обрушилась почти на треть после выхода России из сделки ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 01:02 по московскому времени цена за баррель нефти Brent упала до 31,43 долларов. Позже она немного поднялась и на данный момент (01:25 по московскому времени) колеблется в районе 35 долларов за баррель.

6 марта участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о продлении соглашения, срок которого истекает 31 марта. Сообщалось, что инициатором прекращения действия договоренности стала Россия. На фоне провала переговоров стоимость нефти Brent за несколько дней упала с 52 до 45 долларов за баррель.

Источник: Лента.Ру

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