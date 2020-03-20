Цены на нефть опустились до 27 долларов

20 марта 2020     17
Цены на нефть опустились до 27 долларов

Цена на нефть опустилась до 27 долларов в ходе торгов на Лондонской бирже ICE. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По информации на 21:29 по московскому времени стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent составила 26,92 доллара за баррель. Апрельский фьючерс WTI опустился до 23,14 долларов за баррель.

Ранее 20 марта цены на нефть немного поднялись. Стоимость майских фьючерсов Brent достигала 29,5 доллара за баррель, WTI — 27,3 доллара.

Обвал цен на нефть начался в марте на фоне выхода России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и начале полномасштабной ценовой войны. Вторым отягощающим фактором для нефти стало снижение спроса на сырье на фоне эпидемии коронавируса и остановки предприятий.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Число заболевших увеличилось до 253: в России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом
Число заболевших увеличилось до 253: в России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Заболевание выявили в девяти регионах у россиян, прибывших …


В Таиланде закрыли зал, где российский боец Ян готовился к поединку с Мораесом
В Таиланде закрыли зал, где российский боец Ян готовился к поединку с Мораесом

23:24 В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Таиланде приостановил свою работу зал, где тренировался российский боец Абсолютного бойцовского …


Греф обратился к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса
Греф обратился к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф обратился к сотрудникам банка в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее …


Цены на нефть опустились до 27 долларов
Цены на нефть опустились до 27 долларов

Цена на нефть опустилась до 27 долларов в ходе торгов на Лондонской бирже ICE. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. …


Россиянкам предложили сексуальные развлечения на время карантина
Россиянкам предложили сексуальные развлечения на время карантина

Блогерша Мария Арзамасова, ведущая страницу о сексуальном образовании и отношениях «Маша, Давай!», предложила россиянкам развлечение на время карантина. В Instagram …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты