Цены на нефть опустились до 27 долларов

Цена на нефть опустилась до 27 долларов в ходе торгов на Лондонской бирже ICE. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По информации на 21:29 по московскому времени стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent составила 26,92 доллара за баррель. Апрельский фьючерс WTI опустился до 23,14 долларов за баррель.

Ранее 20 марта цены на нефть немного поднялись. Стоимость майских фьючерсов Brent достигала 29,5 доллара за баррель, WTI — 27,3 доллара.

Обвал цен на нефть начался в марте на фоне выхода России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и начале полномасштабной ценовой войны. Вторым отягощающим фактором для нефти стало снижение спроса на сырье на фоне эпидемии коронавируса и остановки предприятий.

Источник: Лента.Ру