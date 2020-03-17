Цены на нефть подросли

Мировые цены на нефть подросли после падения в понедельник, 16 марта. Так, стоимость нефти Brent и WTI поднялась более чем на пять процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

По состоянию на 4:02 по московскому времени майский фьючерс Brent подорожал на 5,23 процента, до 31,17 доллара за баррель. Апрельский фьючерс WTI вырос на 5,1 процента, до 30,48 доллара за баррель.

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Днем 16 марта цены на нефть обрушились. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае упала на 12,7 процента — до 29,52 доллара за баррель. На открытии торгов стоимость нефти снижалась на 5,4 процента, до 32,11 доллара за баррель.

Нефть начала стремительно дешеветь и привела к обвалу на мировых рынках после того, как в начале марта страны ОПЕК+ провалили переговоры о дальнейшем сокращении добычи. Россия отказалась утвердить дополнительное ограничение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, объяснив, что выпадающие объемы немедленно занимают США.

Источник: Лента.Ру