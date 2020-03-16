Цены на нефть упали

16 марта 2020     22
Цены на нефть упали

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,4 процента, до 32,11 доллара за баррель, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Стоимость фьючерса нефти WTI упала на 4,4 процента, до 30,4 доллара за баррель.

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11:09 — 9 марта

Ранее, 13 марта, президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон намерен закупить большой объем нефти для стратегического резерва, пользуясь ее низкой ценой. По его словам, такое решение позволит сэкономить американским налогоплательщикам «миллиарды и миллиарды» долларов, а также поможет промышленности.

Нефть начала стремительно дешеветь и привела к обвалу на мировых рынках после того, как 6 марта страны ОПЕК+ провалили переговоры о дальнейшем сокращении добычи. Россия отказалась утвердить дополнительное ограничение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, объяснив, что выпадающие объемы немедленно занимают США.

Источник: Лента.Ру

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