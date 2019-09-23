Цех по производству кошачьего корма загорелся в Свердловской области

21 сентября 2019     51
Цех по производству кошачьего корма загорелся в Свердловской области

В поселке Бобровском Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма. В здании горит кровля на площади около 500 кв. м, сообщает в субботу, 21 сентября, телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что тушение пожара осложнено отсутствием источников воды в районе. Воду везут из реки, расположенной в 3 км от цеха. Всего в тушении пожара задействовали десять единиц пожарно-спасательной техники.

Других подробностей пока не сообщается.

19 сентября крупный пожар на площади 300 кв. м произошел в ТЦ «Гранд Парк» в Грозном. Весь персонал и посетителей удалось оперативно эвакуировать.

Источник: Газета Известия

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