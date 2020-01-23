ЦСКА выставили на продажу

23 января 2020     17
ЦСКА выставили на продажу

Корпорация ВЭБ.РФ начала переговоры с инвесторами о продаже своего пакета акций в московском футбольном клубе ЦСКА. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК сообщил первый заместитель председателя ВЭБа Михаил Кузовлев.

По итогам сделки по конвертации долгов клуба корпорация станет владельцем 75 процентов акций ЦСКА. «Мы конвертируем в акции весь долг ЦСКА, в результате долга не будет. Решение о конвертации было оптимальным в сложившихся условиях», — сказал Кузовлев. Он добавил, что благодаря сделке ВЭБ распустил резервы на 14 миллиардов рублей, что позитивно скажется на капитале компании.

Кузовлев пояснил, что сделка улучшит финансовые показатели клуба и сделает возможным привлечение инвесторов в этот актив. «Сейчас переговоры с инвесторами ведутся, в дальнейшем в ходе сделки будет предусмотрено акционерное соглашение»», — добавил первый зампред ВЭБа.

Ранее в январе ЦСКА был назван самым прибыльным российским клубом. Совокупный чистый убыток команд в 2018 году составил 56 миллионов евро. По общей выручке российский чемпионат занимает шестое место с показателем в 752 миллиона евро. По средним расходам на зарплаты футболистам РПЛ также оказалась на шестой позиции (527 миллионов евро).

Источник: Лента.Ру

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