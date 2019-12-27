ЦСКА заинтересовался защитником «Ростова» Черновым

Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересовался защитником ФК «Ростов» Евгением Черновым. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщило «Федеральное агентство новостей».

По информации издания, футболиста могут выкупить в зимнее трансферное окно. Сумма покупки предварительно составляет €3 млн. При этом к Чернову существует интерес и со стороны других российских и зарубежных клубов.

27-летний Евгений Чернов перешел в «Ростов» из «Зенита» в феврале 2019 года. За этот сезон он провел 19 матчей чемпионата России и отдал четыре результативные передачи. Кроме того, в активе футболиста есть вызов в сборную России, но он не дебютировал за команду. Отмечается, что на данный момент соглашение защитника с ростовским клубом рассчитано до лета 2022 года.

11 декабря сообщалось, что главного тренера футбольного ЦСКА Виктора Ганчаренко дисквалифицировали на три матча, на один из которых условно, за высказывания в адрес судей матча против «Краснодара» 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Источник: Газета Известия