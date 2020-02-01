Цукерберг решил радикально изменить Facebook и разозлить людей

1 февраля 2020     13
Цукерберг решил радикально изменить Facebook и разозлить людей

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что решил радикально изменить политику социальной сети, хотя это и может разозлить многих людей. На встрече в американском Солт-Лейк-Сити, штат Юта, он пообещал пересмотреть принципы в отношении размещаемого пользователями контента и заняться шифрованием данных, сообщает CNN.

По словам Цукерберга, раньше Facebook пытался понравиться всем и действовал так, чтобы никого не обидеть, но из-за этого страдали принципы компании. В ближайшее десятилетие руководство соцсети хочет, чтобы ее понимали.

Материалы по теме

00:04 — 3 августа 2019

Сильные и зависимые

Соцсети поработили людей. В США придумали способ их побороть, но все не так однозначно

«Это новый подход, и я думаю, он возмутит многих. Но, если честно, старый подход тоже многих возмущал, поэтому давайте попробуем что-то новое», — пояснил он. В первую очередь, указал Цукерберг, речь идет об излишней цензуре, ведь Facebook призывают удалять так много записей, что из-за этого ему становится неловко.

Глава соцсети подчеркнул, что действительно вредоносному контенту, такому как призывы к терроризму и насилию или связанному с эксплуатацией детей, по-прежнему не будет места на Facebook. Однако, добавил он, должна быть какая-то граница, где начинается свобода выражения для авторов контента.

Ранее сообщалось, что после выхода квартального отчета в среду, 29 января, акции Facebook упали почти на семь процентов, из-за чего состояние Цукерберга сократилось на 5,6 миллиарда долларов, до 77 миллиардов. Компания сообщила о резком увеличении расходов и предположила, что в 2020 году тенденция продолжится.

Замедление роста в Facebook объясняют новыми правилами и другими препятствиями, которые связаны с таргетированной рекламой. Компанию обвиняют в недостаточном шифровании данных и слабой борьбе с политической рекламой. На этом фоне Facebook начал терять пользователей. Как следует из данных Edison Research, в 2019 году аудитория соцсети в США сократилась на 15 миллионов человек по сравнению с 2017 годом, причем сильнее всего это ударило по ключевой группе в возрасте от 12 до 34 лет.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Идеальная квартира от «ИнтерСтрой»
Идеальная квартира от «ИнтерСтрой»

Идеальная квартира… Какая она? Для кого-то это компактная уютная студия в современном микрорайоне, а для другого – просторная «трешка» в …


В ДТП в Севастополе пострадали двое детей
В ДТП в Севастополе пострадали двое детей

Утром 31 января в центре Севастополя автомобиль сбил двух школьников, которые шли на занятия. ДТП произошло в 8:20 на перекрестке …


Кенин стала самой молодой чемпионкой Australian Open после Шараповой
Кенин стала самой молодой чемпионкой Australian Open после Шараповой

14:27 Американская теннисистка Софья Кенин стала самой молодой чемпионкой турнира Большого шлема Australian Open после россиянки Марии Шараповой, выигравшей турнир …


Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент России Владимир Путин поздравил с 11-й годовщиной интронизации предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского и всея Руси Кирилла. …


Утонет ли Крым?
Утонет ли Крым?

Крым не утонет до конца текущего века и вряд ли это произойдет в обозримом будущем. Об этом РИА Новости Крым …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты