Частный детектив раскрыла секреты слежки за неверными супругами

8 августа 2019     19
Частный детектив раскрыла секреты слежки за неверными супругами

Частный детектив из австралийского города Сидней рассказала о курьезных ситуациях, в которые она попадала на работе. Об этом пишет издание Daily Mail.

28-летняя Наталия (Natalija) стала частным детективом семь лет назад. Ее специализация — слежка за неверными супругами. Как правило, она незаметно провожает подозреваемого к месту встречи с любовницей или любовником, ловит их с поличным и делает фотографии, которые можно предъявить заказчику в качестве доказательства измены.

Чаще всего для этого приходится часами сидеть в машине возле дома, офиса или паба и терпеливо наблюдать за своей целью в бинокль, однако случаются и более рискованные погони. Однажды Наталия преследовала престарелого мужчину, который был вдвое старше своей очередной жены. Чтобы сфотографировать его с любовницей, детективу пришлось забраться на ограду.

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Наталия признается, что порой допускает ошибки. Как-то раз она выдала себя, когда пыталась незаметно сфотографировать свою цель и забыла выключить вспышку. В другом случае ее подозреваемая заметила слежку и начала следить за детективом сама.

Иногда клиенты игнорируют все доказательства и отказываются верить в измену. «Однажды я следила за женатым мужчиной, у которого был роман на стороне, сняла массу фотографий и видео, на которых он был с любовницей, но его жена мне все равно не поверила, — говорит Наталия. — В таких случаях ничего не поделаешь. Моя работа — докапываться до правды, а не убеждать в ней».

По мнению Наталии, о неверности могут свидетельствовать изменения в поведении и привычках супруга. «Если он стал больше говорить по телефону и кладет его экраном вниз, чтобы не было видно, что там, — это тоже повод для беспокойства», — говорит она.

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Источник: Лента.Ру

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