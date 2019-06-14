Частный детский сад загорелся в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошел пожар в частном детском саду. Об этом телеканалу «Звезда» рассказали в региональном управлении МЧС.
ЧП произошло 14 июня в дошкольном учреждении на улице Викулова, д. 120. Из загоревшегося здания эвакуировали 25 человек, из них 18 детей. Площадь возгорания составила около 150 кв. м.
К настоящему моменту пожар потушен, проводится проливка строения и разбор сгоревших конструкций. Огонь уничтожил крышу и мансарду, уточняет сайт kp.ru. Устанавливаются причины происшествия. На месте работают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории. В результате инцидента никто не пострадал.
Источник: Газета Известия
|
В Севастополе открыли городскую Доску почета
Традиционно в День города в Севастополе открыли городскую Доску почета. В этом году на Доску почета занесены фамилии 15севастопольцев, 7 трудовых коллективов и …
|
ДТП на трассе «Таврида»
Два человека пострадали при столкновении трех легковых автомобилей на трассе “Таврида”. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. …
|
В день города и на Троицу Херсонес объявляет дни открытых дверей
Сегодня, 14 июня, и в субботу, в День Святой Троицы, с 06:00 до 20:00 вход на территорию музея-заповедника бесплатный. Гулять …
|
В Балаклаве вынесут приговор капитану украинского рыболовецкого судна
Сегодня, 14 июня, Балаклавский районный суд завершит рассмотрение дела в отношении Виктора Новицкого, капитана украинского судна «ЯМК-0041». Экипаж судна был …
|
Елена Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»
Инцидент произошел в эфире программы «Жить здорово». Елена Малышева предложила обсудить тему «Откуда берутся дети-кретины», заявив, что термин «кретин» является медицинским и определяет «степень умственной …