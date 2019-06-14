Частный детский сад загорелся в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошел пожар в частном детском саду. Об этом телеканалу «Звезда» рассказали в региональном управлении МЧС.

ЧП произошло 14 июня в дошкольном учреждении на улице Викулова, д. 120. Из загоревшегося здания эвакуировали 25 человек, из них 18 детей. Площадь возгорания составила около 150 кв. м.

К настоящему моменту пожар потушен, проводится проливка строения и разбор сгоревших конструкций. Огонь уничтожил крышу и мансарду, уточняет сайт kp.ru. Устанавливаются причины происшествия. На месте работают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории. В результате инцидента никто не пострадал.

Источник: Газета Известия