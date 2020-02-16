Человек погиб в ДТП в Северодвинске

Один человек погиб при столкновении двух автомобилей в Северодвинске (Архангельская область). Еще пятеро получили травмы, сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла утром 16 февраля. Opel Astra, совершавший обгон, выехал на встречную полосу и там столкнулся с LADA Kalina, передает ТАСС.

Погиб водитель «Лады», два его пассажира и три пассажира второй машины госпитализированы.

В Северодвинской городской больнице №2 рассказали, что все пострадавшие — взрослые, детей среди них нет. Все они находятся в стабильном состоянии, без угрозы жизни.

Ранее 16 февраля при столкновении двух легковых машин в Мордовии погибли три человека. Еще четверо попали в больницы.

Источник: Газета Известия