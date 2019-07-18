Человек погиб при пожаре на студии аниме в Японии

Один человек погиб в результате пожара на студии по производству аниме Kyoto Animation в западном японском городе Киото. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Всего в результате происшествия пострадали около 40 человек, несколько из них находятся без сознания. Пожар произошел из-за умышленного поджога, по подозрению в его совершении был задержан 41-летний мужчина с канистрой бензина или керосина. Его мотивы неизвестны.

Отмечается, что подозреваемый также пострадал. Здание в результате пожара сильно обгорело, но возгорание уже потушили. Очевидцы сообщали о хлопке перед тем, как появился огонь.

На веб-сайте Kyoto Animation говорится, что компания была основана в 1981 году и базируется в городе Удзи. Она занимается производством и дистрибьюцией аниме-контента, а также обучает аниматоров.

Источник: Газета Известия