Человек погиб при столкновении микроавтобуса с внедорожником под Курском

Один человек погиб при столкновении микроавтобуса и внедорожника в Курской области. Еще 13 человек получили ранения, сообщило региональное управление МВД.

ДТП произошло в поселке Линец. По предварительным данным, примерно в 18:00 на главную дорогу выехал «МАЗ». Он столкнулся с автомобилем Hover, который от удара вылетел на встречную полосу и столкнулся с Peugeot Boxer. Пассажир Hover погиб на месте, еще два человека из этой машины и 11 пассажиров микроавтобуса доставлены в больницу, передает «РИА Новости».

Микроавтобус ехал из Курска в Бердянск.

9 ноября в Красноярском крае два человека погибли, после того как микроавтобус врезался в стоящий на светофоре грузовик.

Источник: Газета Известия