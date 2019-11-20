Челябинский минздрав благосклонно отнесся к главврачу-«свахе»

В минздраве Челябинской области назвали интересной идею главврача челябинской детской поликлиники устроить личную жизнь медсестер. В ведомстве заявили «РИА Новости», что не относятся к этому серьезно, но надеются, что это действительно принесет пользу.

Идею главврача поликлиники Антона Рыжего знакомить незамужних сотрудниц с курсантами военного училища в ведомстве назвали креативной.

«Учитывая то, что график у медицинских медсестер очень напряженный, плотный, они постоянно на работе, надеемся, что это действительно будет способствовать в решении вопроса с их личной жизнью», — отметили в пресс-службе.

Ранее в ноябре главврач челябинской детской поликлиники №8 обратился к руководству авиационного училища, расположенного в поселке Шагол (пригород Челябинска) с письмом. В документе говорится, что в медицинском учреждении 25 незамужних сотрудниц, и Рыжий предлагает провести для них и холостых курсантов вечер знакомств, так как, по его мнению, лучшими медсестрами и врачами становятся «дамы с благополучным семейным климатом».

Это не первая необычная инициатива Антона Рыжего, отмечает Ura.Ru. Два года назад он подарил педиатру Кириллу Власову велосипед, чтобы он мог оперативнее добираться на вызовы. Транспортное средство снабжено табличкой «Доктор едет к малышам».

Источник: Газета Известия