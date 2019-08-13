Челябинцы сообщили о «нечеловеческих» условиях перевозки детей из Крыма

13 августа 2019     17
Челябинцы сообщили о «нечеловеческих» условиях перевозки детей из Крыма

Жители Челябинска сообщили о некачественной организации перевозки детей из лагеря в Крыму. Школьников везли в тесных маршрутных такси без еды и остановок.

По данным родителей, организатор туда обещал комфортную транспортировку 17 детей в возрасте от 7 до 9 лет в Крым и обратно на автобусах с остановками на ночлег и водителями, работающими по сменам. До лагеря на юге ребята добрались без происшествий, а обратный путь вызвал множество нареканий. В частности, одна из сопровождающих передала остальным родителям фотографии, на которых видно, что дети спали на полу микроавтобусов. При этом женщина сообщила, что остановок на ночь не было, так как организатор не предусмотрел на это финансирование. Об этом пишет 1obl.ru.

Родители обратились в челябинское отделение ГИБДД. Полицейские передали информацию о транспорте коллегам в Саратовской области, через которую на тот момент ехал микроавтобус. Там транспортное средство остановили, а детей доставили в ближайший лагерь.

На данный момент сообщается, что поездку организовало частное лицо. Пока они находились в Саратовской области, для ребят организовали экскурсию по местным природным достопримечательностям.

Источник: Газета Известия

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