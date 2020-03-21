Чемпионат мира по хоккею отменили

21 марта 2020     17
Чемпионат мира по хоккею отменили

Чемпионат мира по хоккею отменен из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

«Мы столкнулись с жестокой реальностью и должны с ней смириться. Коронавирус — глобальная проблема, которая требует значительных усилий со стороны государственных органов для борьбы с его распространением. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу», — заявил президент IIHF Рене Фазель.

Турнир должен был состояться с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне (Швейцария). Действующим чемпионом мира является команда Финляндии. Сборная России на последнем первенстве стала бронзовым призером.

Ранее стало известно, что чемпионат Европы по футболу 2020 года переносится на следующий год. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021-го. Также сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может потребовать у клубов и лиг компенсацию размером в 300 миллионов евро за перенос чемпионата на 2021 год.

Источник: Лента.Ру

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