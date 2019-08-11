Чемпионка UFC Шевченко снова защитила титул

11 августа 2019     33
Чемпионка UFC Шевченко снова защитила титул

Киргизская боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко одержала победу над американкой Лиз Кармуш на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в Уругвае. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок продлился все пять раундов. 31-летняя Шевченко праздновала победу единогласным решением судей. Она во второй раз защитила титул чемпионки UFC в женском наилегчайшем весе. Кроме того, Шевченко удалось взять реванш над Кармуш: в 2010 году американка нанесла ей первое поражение в карьере.

На турнире UFC 238 в Чикаго Шевченко впервые защитила пояс в поединке с американкой Джессикой Ай. Ей удалось нокаутировать соперницу ударом ноги.

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Шевченко завоевала пояс в декабре 2018-го. Тогда она одержала победу судейским решением над Йоанной Енджейчик.

В активе Шевченко 18 побед. Уроженка Киргизии уступала всего трижды в MMA. Также в UFC выступает ее сестра — Антонина Шевченко.

Источник: Лента.Ру

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