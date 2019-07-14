Чемпион НБА впал в кому после ДТП

Сербский центровой «Црвены Звезды» Огнен Кузмич попал в ДТП и был доставлен в одну из больниц Белграда. Об этом сообщает OK Diario.

Утром 14 июля Porsche Кузмича врезался в другой автомобиль. Машина спортсмена несколько раз перевернулась после столкновения. Баскетболист с тяжелой черепно-мозговой травмой находится в коме.

Минувший сезон 29-летний центровой провел в составе мадридского «Реала». В межсезонье он вернулся на родину и подписал контракт с «Црвеной Звездой».

Кузмич известен по выступлениям за сборную Сербии и клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорс». В сезоне-2014/2015 серб завоевал чемпионство НБА в составе «Уорриорс».

Источник: Лента.Ру