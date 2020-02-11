Чемпион СССР по футболу Рейнгольд скончался на 78-м году жизни

Чемпион СССР по футболу в составе московского клуба «Спартака» Валерий Рейнгольд умер в возрасте 77 лет. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщил экс-футболист клуба Александр Мирзоян.

«Умер. Сердце», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее сообщалось о госпитализации Рейнгольда во время турнира в честь 110-летия со дня рождения игрока «красно-белых» Владимира Степанова.

Валерий Рейнгольд — советский футболист, играл в качестве крайнего нападающего или полузащитника. Он являлся мастером спорта Советского Союза и чемпионом СССР 1962 года.

Кроме московского клуба, Рейнгольд играл за воронежский «Труд» (в настоящее время — «Факел») и ярославский «Шинник».

Источник: Газета Известия